Мишустин рассказал о пройденных уроках борьбы с пандемией

Россия смогла учесть уроки борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, она ведется «без рывков и шоков», заявил во вторник, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации и, конечно, получили бесценный опыт на сегодняшний день. Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», — отметил глава российского правительства.

По его словам, в России нет дефицита средств индивидуальной защиты, а также тест-систем для выявления заболевания.

Дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавируса сейчас в России нет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сделано уже более 51 млн тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел. Тем более что сегодня понимание, как лечить это заболевание, у российских врачей есть», — рассказал премьер.

Он добавил, что в условиях пандемии коронавируса Россия не допустила шока и коллапса, «которыми ее пугали».

«На чужих ошибках учились, удачный чужой опыт учитывали. Но прежде всего стремились найти собственный оптимальный путь, чтобы защитить своих граждан и, конечно же, поддержать нашу экономику», — подчеркнул премьер-министр.

Пример других стран, где события пошли по трагическому сценарию, по словам Мишустина, показал, что действовать надо решительно и быстро, «чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно».

Ранее во вторник специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова спрогнозировали, что показатель заболеваемости СOVID-19 в стране пойдет на спад в первых числах ноября.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в стране.

По данным на 20 октября, в России выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.

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