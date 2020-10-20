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Ученый объяснил уязвимость пожилых людей перед коронавирусом

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Высокий процент заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей связан с более высоким, чем у молодых, содержанием в организме белка АСЕ2, необходимого для проникновения вируса в клетки легочной ткани. Об этом 20 октября сообщил заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов.

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«Для COVID-19 заболеваемость преимущественно идет по старшим возрастам. Связано это с тем, что у него имеется своеобразный механизм проникновения — ему нужно для проникновения в клетки легочной ткани наличие поверхностного белка АСЕ2, количество которого нарастает с возрастом. <…> При этом очень высокая заболеваемость у старшего поколения, которое является группой риска не только по инфицированию, но и по развитию тяжелых осложнений», — приводит ТАСС слова Герасимова.

Он подчеркнул, что это одна из особенностей коронавируса на фоне других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, при которых разделение общества на группы риска не имеет выраженного характера.

На прошлой неделе главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сообщила, что около 30% пациентов старше 80 лет, у которых выявлен коронавирус, умирают.

В конце сентября Роспотребнадзор порекомендовал людям старше 60 лет соблюдать масочный режим, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест в целях профилактики коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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