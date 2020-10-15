В Минздраве сообщили о смерти 30% пациентов старше 80 лет с COVID-19

Около 30% пациентов старше 80 лет, у которых выявлен коронавирус, умирают, сообщила в четверг, 15 октября, главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева на пресс-конференции в Москве.

«Мы видим, что COVID-19 является угрозой прежде всего для пациентов пожилого возраста. Видим резкое увеличение смертности в пожилом возрасте. Цифры просто катастрофические. Если младше 50 лет доля смертности представляет десятые доли процента, то старше 80 они могут достигать 27, даже 30%», — приводит ее слова «Интерфакс».

Она также привела данные, согласно которым риск смерти в случае заражения коронавирусной инфекцией удваивается с увеличением возраста на каждые 7,5 года.

По данным портала NU.nl, самым старым пациентом в мире, победившим COVID-19, стала жительница Нидерландов Корнелия Рас. На момент выписки из больницы женщине было 107 лет.

В сентябре в Минздраве России спрогнозировали, что пандемия коронавируса может продлиться минимум до 2022 года.

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