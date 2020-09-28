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Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым людям в связи с коронавирусом

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Роспотребнадзор порекомендовал людям старше 60 лет соблюдать масочный режим, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест в целях профилактики коронавируса. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщается на сайте ведомства.

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«Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — говорится в заявлении.

Кроме того, пожилым людям посоветовали мыть руки после возвращения с улицы, из общественных мест и перед приготовлением еды.

В Роспотребнадзоре также призвали людей старшего поколения обратиться к родственникам или сотрудникам социальной службы с просьбой помочь с оплатой коммунальных услуг или приобретением продуктов.

«Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом», — добавили в ведомстве.

С 28 сентября в Москве и Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдение домашнего режима. В связи с этим в столице возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые вынуждены оставаться дома, пишет «Газета.ру».

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В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 80% от всех умерших в стране от коронавируса составляют пожилые люди.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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