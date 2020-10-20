Эксперт объяснил рост цен на подсолнечное масло в России

Рекордный рост цен на подсолнечное масло в России связан с увеличением стоимости подсолнечника. Такое мнение высказал во вторник, 20 октября, исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

Он отметил, что очередной виток повышения цен спровоцировал отчет министерства сельского хозяйства США (USDA) с пониженным прогнозом урожайности подсолнечника на Украине более чем на 2 млн.

«Это полностью зеркально сразу же отразилось на стоимости масла, потому что сырье подорожало. А 90% в стоимости масла — это стоимость сырья», — цитирует Мальцева телеканал «360».

По его словам, на сегодняшний день у производителей масла доходность колеблется в районе нуля, а иногда уходит в минус. При этом предприятия не могут как-то повлиять на ситуацию.

Мальцев не стал прогнозировать, каким образом это отразится на ценах на готовую продукцию. Он считает, что всё зависит «от торговых стратегий конкретных предприятий».

«Мы отпускаем им продукцию значительно дешевле, чем она стоит на полках», — заключил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что цена подсолнечного масла в России за неделю выросла до 74 175 рублей за тонну. Пo инфoрмации экспертoв, на прoшлой неделe стoимость сырoго подсoлнечного маслa вырoсла в срeднем на 6,6%, «дo новогo рекoрдного урoвня в 74 175 руб./т», передает RNS.

При этом в Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что дефицита подсолнечного масла в России не ожидается, объемов производства хватит для обеспечения рынка страны и для наращивания экспорта, сообщает НСН.

В ведомстве отметили, что ведется работа по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Также оперативно выявляются факты необоснованного завышения цен. Они прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Генеральной прокуратурой.