ВОЗ не стала призывать страны к обязательной вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что страны сами должны определять политику в области иммунизации, поэтому не выступает с требованием проведения обязательной вакцинации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 20 октября, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис на брифинге в Женеве. Трансляция велась в Twitter ВОЗ.

Отвечая на вопрос о том, должна ли вакцинация носить обязательный характер, она отметила, что решение о политике в области иммунизации должно остаться на национальном уровне.

«Мы не выступаем с обязательными требованиями [по проведению вакцинации]», — сказала Харис.

Она также подчеркнула, что на данный момент ни одна из вакцин-кандидатов в мире не прошла до конца третью фазу испытаний.

Ранее во вторник генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

19 октября в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 будет для россиян добровольной.

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