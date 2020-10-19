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В Роспотребнадзоре рассказали о добровольной вакцинации от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 будет для россиян добровольной, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 19 октября.

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К тому же предполагается, что для граждан России процедура вакцинации станет бесплатной, добавили в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что для массовой вакцинации будут использовать разные отечественные вакцины.

«Зарегистрированные российские вакцины против нового коронавируса будут использоваться для вакцинации различных групп населения с учетом особенностей каждой из вакцин», — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор»

В свою очередь 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции станет доступной для жителей столицы с декабря-января.

О том, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября, заявил 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в стране уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19, таких как медики и силовики.

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