Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции станет доступной для жителей Москвы с декабря-января. Об этом в понедельник, 19 октября, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, массовая вакцинация принесет столице окончательную победу над пандемией.

О том, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября, заявил 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в стране уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19, таких как медики и силовики.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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