Зеленский призвал наказать виновных в «сдаче Крыма без боя»

Ответственные за «сдачу Крыма без боя» должны понести наказание. Об этом заявил во вторник, 20 октября, в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский.

«Те, кто без боя отдал Крым должны нести ответственность. Я хочу, чтобы всем стало понятно, что вопрос не в мести, вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы, это касается не только этого вопроса, их у людей накопилось действительно тысячи», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Он отметил, что Украина строит свою армию, которая сможет защитить страну на суше, на воде, в воздухе и в киберпространстве, чтобы никто не мог посягнуть на суверенитет и целостность страны.

Зеленский также добавил, что на Украине приступают к строительству двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона», пишет «Газета.ру».

В середине июля Зеленский призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.

Кроме того, 5 июля на праздновании Дня военно-морских сил украинский лидер заявил, что он и его соотечественники никогда не простят теx, кто «забрал Крым».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев результаты голосования не признает.