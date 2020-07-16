Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.

«Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. <…> Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае — если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад», — цитирует пресс-служба Зеленского его речь на торжественном заседании Верховной рады по случаю годовщины принятия декларации о суверенитете Украины.

Он отметил, что в настоящее время страна делает все для того, чтобы наступил мир, в котором государственный суверенитет Украины «будет господствовать в реальности, а не на бумаге».

Президент подчеркнул, что необходимо оставить все ссоры, манипуляции, прекратить делить украинцев на власть и оппозицию, и прийти к единству.

Зеленский 5 июля на праздновании Дня военно-морских сил заявил, что он и его соотечественники никогда не простят теx, кто «забрал Крым».

О том, что крымский вопрос необходимо вернуть в повестку Зеленский сообщил еще в июне в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. По мнению президента, возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев результаты голосования не признает.