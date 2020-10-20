Главу администрации района в Татарстане заподозрили в мошенничестве

Следственными органами СК России по Татарстану задержан 36-летний и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 октября на сайте ведомства.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество») и ч. 1 ст. 286 («Превышение служебных полномочий»).

По данным следствия, весной 2019 года между АО «Татагролизинг» и Муслюмовским муниципальным районом был заключен договор пожертвования. В итоге в бюджет района передавалось движимое и недвижимое имущество, в том числе здания и сельхозтехника на сумму более 88 млн рублей. Летом того же года подозреваемый списал имущество с баланса района, в числе которого были и подарки «Татагролизинга». Однако часть имущества, в том числе сельхозтехника, использовалась гражданами, приближенными к руководству района.

«Противоправная деятельность была пресечена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ», — отметили в следственном управлении. Подозреваемый не признал причастности к совершению преступления.

Ранее, в октябре, в Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского района. Мужчину подозревают в мошенничестве на 500 тыс. рублей.