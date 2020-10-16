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Главу сельского поселения в Хабаровском крае подозревают в мошенничестве

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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского района. Мужчину подозревают в мошенничестве на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с марта 2019-го по апрель 2020 года подозреваемый заключил фиктивные договоры с предпринимателями на работы по водоотведению грунтовых вод, очистке снега и наледи. Фактически работы не проводились, пишет ИА AmurMedia.

Стоимость контрактов составила более 500 тыс. рублей. Полученные средства предприниматели передавали главе села.

Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по району.

Расследование продолжается.

Ранее в октябре сообщалось, что в Магадане суда ожидают бывший главный бухгалтер и бухгалтер технологического лицея. Они обвиняются в хищении 3 млн рублей бюджетных средств

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