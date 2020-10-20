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Зеленский заявил об обсуждении поставок европейской вакцины от COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 октября, что Киев обсуждает с Европой поставки вакцины от коронавируса, как только она появится.

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«Мы уже обсудили с нашими европейскими партнерами поставку в Украину вакцины, как только она появится. У нас невероятные медики и все остальные, кто противостоит коронавирусу», — цитирует Зеленского украинский сайт «Дело».

Он отметил, что первый этап пандемии страна прошла с минимальными потерями, а сокращение экономики и ВВП коснулось не только Украины, но и всех государств в мире.

За месяцы пандемии, по словам главы государства, удалось увеличить в десятки раз количество лабораторий, восстановить вертикаль государственных санитарных врачей, преодолеть дефицит средств защиты и медицинского оборудования.

На прошлой неделе глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения, то Киев допускает ее закупку.

Дeпутат Вeрховной рaды от прoпрезидентской фрaкции «Слуга народа» Алeксандр Кaчура 9 октября также отметил, что Киев дoлжен зaкупить рoссийскую вaкцину от коронавируса, если прeпарат дoкажет свoю эффeктивность, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем 8 октября Зеленский пообещал соотечественникам, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза.

По данным Worldometer на 20 октября, на Украине зафиксировано 309,1 тыс. случаев COVID-19, 5,7 тыс. человек скончались, 129,5 тыс. пациентов выздоровели.

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