На Украине допустили закупку российской вакцины от коронавируса

Если российская вакцина от коронавируса будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то Украина допускает ее закупку. Об этом во вторник, 13 октября, в эфире телеканала NewsOne заявил глава Минздрава страны Максим Степанов.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет», — сказал украинский министр. Если ВОЗ подтвердит эффективность вакцины и ее безопасность, то в Киеве будут говорить про закупку любой вакцины, добавил Степанов.

Ранее в этот же день Минздрав России разрешил проведение исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Также во вторник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в России планируют зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса на текущей неделе.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

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