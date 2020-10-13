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На Украине допустили закупку российской вакцины от коронавируса

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Если российская вакцина от коронавируса будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то Украина допускает ее закупку. Об этом во вторник, 13 октября, в эфире телеканала NewsOne заявил глава Минздрава страны Максим Степанов.

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«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет», — сказал украинский министр. Если ВОЗ подтвердит эффективность вакцины и ее безопасность, то в Киеве будут говорить про закупку любой вакцины, добавил Степанов.

Ранее в этот же день Минздрав России разрешил проведение исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Также во вторник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в России планируют зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса на текущей неделе.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

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