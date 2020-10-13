Минздрав РФ разрешил исследование вакцины «Спутник V» на лицах старше 60 лет

Минздрав России выдал разрешение на проведение исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Об этом во вторник, 13 октября, заявили в пресс-службе ведомства.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации во вторник выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V» <…> В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что основная цель заключается в том, чтобы расширить возможности применения вакцины на старшие возрастные группы, которые в большей степени подвержены риску заболевания и тяжелого течения COVID-19.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России планируют зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса на текущей неделе. Глава ведомства подчеркнул, что одним из ключевых факторов в борьбе с коронавирусной инфекцией является увеличение охвата вакцинации населения против гриппа.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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