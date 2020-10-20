Главврач больницы в Москве назвала число пациентов с COVID-19 в медучреждении

Лечение в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве проходят 966 пациентов, у 462 лабораторно подтвержден коронавирус. Об этом 20 октября сообщила главврач медицинского учреждения Светлана Краснова.

«В больнице 966 человек (в том числе 24 в реанимации), из них: 245 человек с подозрением на COVID/462 случая подтверждено, из них: 7/11 детей, 7/22 беременных, рожениц и родильниц, 4/7 человек в хирургическом отделении, 7/15 пациентов в реанимации (на ИВЛ — 4, ВНИВЛ — 11)», — написала Краснова в Facebook.

Она отметила, что в больницу поступили 117 новых пациентов, из них 46 — с коронавирусом. Врачи выписали 85 человек, из них 32 с выздоровлением по COVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большое количество случаев заболевания COVID-19 в столице объясняется количеством населения в городе и высоким уровнем тестирования.

Вместе с тем, по словам Собянина, Москве удалось найти оптимальный путь, который поможет в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, градоначальник отметил, что соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 млн жителей Москвы, это люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, пишет «Газета.ру».

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