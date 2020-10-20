В Баку сообщили о ночных боях на ряде направлений в Карабахе

В ночь на вторник в зоне конфликта в Нагорном Карабахе длились военные действия на трех направлениях. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в минобороны Азербайджана.

«В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангиланском направлениях фронта. Противник обстреливал оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице оборонного ведомства в Facebook.

По данным минобороны, ВС Азербайджана ликвидировали два танка Т-72, четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пять единиц автомобильной техники.

Подчеркивается, что войска Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль всего фронта.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.