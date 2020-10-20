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Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения новой коронавирусной инфекции в беседе с НСН в понедельник, 19 октября.

По его словам, в 2013 году КНР и США совместно проверили полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию. Однако тогда не было ничего, что могло бы изменить его структуру, только воспроизведение самого вируса, а также доказательства того, что это можно сделать не только с коронавирусом, но и с любым другим.

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Онищенко указал на то, что коронавирус преодолел межвидовой барьер и перешел с мелких млекопитающих, перепончатокрылых на человека. Депутат считает, что сделал он это самостоятельно, но «могли и помочь».

Кроме того, врач отметил, что человечество вступает в «шестой технологический уклад», при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

«Мы это видели на овечках Долли, на искусственной бактерии «Синтия». Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень высока, потому что возможности науки сегодня огромны», — заявил Онищенко.

16 октября сообщилось, что Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе. В первую очередь Онищенко опроверг утверждения о том, что медицинские маски не снижают риска заражения. Он напомнил, что при разговоре, чихании маски способны задерживать капли выделяющейся слюны, не давая таким образом основной части вируса проникнуть в организм.

15 октября врач-биофизик Нелли Соседова назвала способ определить бессимптомное течение COVID-19. По словам специалиста, коронавирус может протекать без симптомов, характерных для других вирусов, но признаки болезни всё же можно найти.

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