В Госдуму внесут законопроект о праве митингующих носить маски

Депутаты фракции ЛДПР во вторник внесут, 20 октября, в Госдуму законопроект, разрешающий участникам митингов и демонстраций носить маски в случаях, когда соблюдение масочного режима является обязательным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

Документ предусматривает «возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным».

Согласно действующему законодательству, организатор публичного мероприятия обязан требовать от его участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски. При этом граждане, нарушающие указанные предписания, могут быть удалены с места проведения публичного мероприятия.

Ранее в октябре депутаты фракции ЛДПР предложили выплачивать пособие по временной нетрудоспособности во время внеплановых каникул, которые объявляются в учебных заведениях в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, родителям учащихся до 14 лет.