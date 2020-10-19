В Чехии открылся отель для пациентов с COVID-19

В Праге открыли отель для гостей, заболевших коронавирусом, сообщает портал Seznamzpravy.cz 19 октября.

Сообщается, что отель Legerova 9 открыла в центре столицы сеть Сzech Inn Hotels для постояльцев с нетяжелым течением болезни, которые хотят провести карантин в отдалении от близких, чтобы их не заразить.

«Мы разместили первых трех гостей, еще около 10 извещают нас об этом», — рассказали в компании.

Отель работает для гостей бесконтактно, без персонала — заселение происходит с помощью виртуального помощника на экране, а ключ ожидает гостей в двери.

Уточняется, что покидать номер во время пребывания в отеле нельзя, еду можно заказать с доставкой, услугам прачечной также воспользоваться дистанционно, оставив специальный пакет с бельем за дверью. После каждого постояльца номер продезинфицируют в течение суток.

Кроме того, в отеле в случае необходимости помощь окажет дежурный врач.

По данным Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, почти половина пражских гостиниц рассматривает вопрос о временном закрытии отелей в Праге по сравнению с 30% в регионах, еще 10% отелей закрыты с марта.

Сообщается также, что ассоциация также ведет переговоры с правительством об условиях, при которых заболевшие COVID-19 могут жить в гостиницах, что избавит больницы страны от необходимости госпитализации пациентов, не нуждающихся в неотложной помощи.

В Чехии, по данным портала Worldometer, зафиксировано 177 974 случая заболевания COVID-199, из них за последние сутки 4089 новых случаев, выздоровели 72 553 пациента, 1501 погиб (из них за сутки еще 79 пациентов умерли).

Власти страны объявили о переводе школ на дистанционное обучение и закрытии баров и ресторанов с 14 октября.