Лондон обвинил РФ в кибератаках против организаторов Олимпиады в Токио

МИД Великобритании в понедельник, 19 октября, заявил, что Россия причастна к кибератакам против организаторов Олимпиады в Токио.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», — приводит Reuters слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Он также добавил, что объявление было согласовано с международными союзниками, которые «также намерены противодействовать действиям России в киберпространстве».

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Также в понедельник США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к хакерским атакам на инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2018 года и выборы президента Франции 2017 года.