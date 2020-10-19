Жена Макрона ушла на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Жена французского президента Эмманюэля Макрона Бриджит ушла на семидневную самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает портал 20 minutes со ссылкой на окружение первой леди Франции.

По словам источника, жена Макрона 15 октября контактировала с человеком, у которого 19 октября выявили вирус. На сегодняшний день у супруги французского лидера отсутствуют симптомы заболевания.

12 октября сообщалось, что президент Французской Полинезии Эдуар Фрич, ранее встречавшийся в Париже с Макроном, заболел коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

19 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса.