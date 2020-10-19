Пожилой мужчина несколько лет носил женскую одежду и прославился

Американец Марк Брайан, проживающий в Германии, последние четыре года носит женские предметы гардероба ради борьбы с гендерными стереотипами, выкладывая своих нарядов фотографии в Instagram. За это время он набрал 60 тыс. подписчиков. Об этом 19 октября рассказала газета Daily Mirror.

Брайан рассказал, что впервые стал носить обувь на каблуках еще в колледже, а в 2016 году стал надевать юбки на работу. Когда он пришел на работу в таком виде в первый раз мужчина нервничал, однако вскоре понял, что большинство людей не обращают на одежду окружающих. Американец объяснил, что сочетает мужские и женские элементы гардероба, чтобы доказать, что у одежды «нет гендера».

«И мужская рубашка, и женская юбка — для меня просто одежда, не имеющая пола», — объяснил он.

Брайан подчеркивает, что «он натурал» и «счастливый в браке парень», однако многие люди подвергали сомнению его ориентацию из-за женских нарядов.

Ранее американская актриса Меган Фокс заявила, что считает нормальным тот факт, что ее шестилетний сын ходит в школу в женской одежде.