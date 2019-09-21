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Меган Фокс объяснила любовь своего сына к женской одежде

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Фото: TASS/Zuma/Carlos Tischler
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Американская актриса Меган Фокс считает нормальным, что ее шестилетний сын Ноа периодически надевает платья в школу. Об этом она рассказала изданию People.

«Я отправила его в действительно хипповую школу, но даже здесь есть мальчики, которые говорят, что парни не носят платья», — цитирует ее издание.

Актриса добавила, что учит сына быть уверенным в себе и не обращать внимания на чужое мнение.

30 августа сообщалось, что американская 25-летняя трансгендерная модель Тедди Квинливан стала лицом рекламной кампании Summer Look от модного дома Chanel. При этом бренд уже сотрудничал с моделью, но тогда она скрыла, что родилась мужчиной. Теперь Квинливан решила быть честной, и модный дом отнесся спокойно к ее признанию, не пожелав разорвать контракт.

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