Меган Фокс объяснила любовь своего сына к женской одежде

Американская актриса Меган Фокс считает нормальным, что ее шестилетний сын Ноа периодически надевает платья в школу. Об этом она рассказала изданию People.

«Я отправила его в действительно хипповую школу, но даже здесь есть мальчики, которые говорят, что парни не носят платья», — цитирует ее издание.

Актриса добавила, что учит сына быть уверенным в себе и не обращать внимания на чужое мнение.

30 августа сообщалось, что американская 25-летняя трансгендерная модель Тедди Квинливан стала лицом рекламной кампании Summer Look от модного дома Chanel. При этом бренд уже сотрудничал с моделью, но тогда она скрыла, что родилась мужчиной. Теперь Квинливан решила быть честной, и модный дом отнесся спокойно к ее признанию, не пожелав разорвать контракт.