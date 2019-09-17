В Великобритании пара решила воспитать гендерно-нейтрального ребенка, сообщило 16 сентября издание The Sun.

Шанти Аннет Хамфри и Джейк Ингленд-Джонс не раскрывают пол своего ребенка, хотя он появился на свет уже более года назад. Молодые родители постоянно меняют ему одежду с женской на мужскую, дают разные игрушки и используют нейтральное they («они») вместо классического «он» или «она».

Даже бабушка и дедушка до сих пор не могут понять, является младенец внуком или внучкой.

Сама пара отметила, что они не испытали серьезных проблем и надеются, что их ребенок вырастет и станет, кем он захочет.

30 августа стало известно, что лицом модного дома Chanel впервые стала трансгендерная женщина.