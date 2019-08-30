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Трансгендерная женщина стала лицом Chanel

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Фото: instagram.com/teddy_quinlivan
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Американская 25-летняя трансгендерная модель Тедди Квинливан стала лицом рекламной кампании Summer Look от модного дома Chanel. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

Квинливан родилась в Бостоне, в 16 лет сменила пол и стала первым открытым трансгендером, с которым компания заключила контракт. Как отмечает телеканал «360», бренд уже сотрудничал с моделью, но тогда она скрыла, что родилась мужчиной. Теперь Квинливан решила быть честной, и модный дом отнесся спокойно к ее признанию, не пожелав разорвать контракт.

«Я горда представлять свое сообщество. Мир будет пинать вас, плевать на вас и говорить вам, что вы ничего не стоите. Это ваша работа — найти силы встать и идти вперед, продолжать бороться, потому что если вы сдадитесь, то никогда не испытаете слез триумфа», — написала Квинливан в соцсети.

Ранее с моделью уже сотрудничали такие бренды, как Maison Margiela, Redken, Gucci и Louis Vuitton.

В мае сообщалось, что канадца обвинили в домашнем насилии за отказ видеть в дочери трансгендера.

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