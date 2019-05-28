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В Италии мэром впервые стал трансгендер

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Фото: twitter.com/Fabrizio Marrazzo
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Мэром итальянского города впервые избрали трансгендера Джанмарко Негри. Об этом в Twitter сообщил представитель итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо.

По его словам, такой выбор народа должен способствовать созданию «более инклюзивной и свободной Италии», пишет сайт kp.ru.

Частичные административные выборы прошли в Италии 26 мая. Мэром города Тромелло в области Ломбардия был избран 40-летний адвокат Джанмарко Негри, который еще четыре года назад был женщиной по имени Мария. Мараццо рассказал, что в этих выборах участвовали и другие представители ЛГБТ-сообщества. Негри поддержали 40% жителей Тромелло.

Как сообщает телеканал «360», Негри известен благодаря активной деятельности, которую ведет в защиту прав сексуальных меньшинств. За пост мэра боролись четыре кандидата, в числе которых был заместитель бывшего главы города.

Частичные выборы являются регулярными и обязательными, их проводят в целях частичного обновления местной власти. В Италии одновременно выбирают членов горсовета и муниципалитетов. Пост мэра Рима считается ключевым. Эти административные выборы считаются «барометром» популярности основных политических сил.

3 мая сообщалось, что жителя Канады обвинили в домашнем насилии за отказ признать дочь трансгендером.

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