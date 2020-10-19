TikTok проведет эксклюзивные репортажи с Mercedes-Benz Fashion Week Russia

TikTok поддержит Mercedes-Benz Fashion Week Russia — одно из крупнейших событий мира моды, которое пройдет в Москве с 19 по 23 октября. Чтобы вдохновить пользователей на новые стильные образы и модные идеи, TikTok покажет трансляцию показов в формате «реалити-шоу Недели моды», ведущими которого выступят популярные креаторы платформы.

TikTok и индустрия моды успешно объединяются и вместе создают новые креативные форматы. Так, в сентябре TikTok запустил глобальную кампанию #TikTokFashionMonth, в рамках которой пользователи следили за еженедельными прямыми трансляциями показов известных брендов — Saint Laurent, J. W. Anderson и Louis Vuitton — и делились своими роликами с модными образами.

TikTok в России продолжает сотрудничать с Mercedes-Benz Fashion Week Russia: с 20 по 23 октября на платформе пройдут эксклюзивные репортажи с Недели моды, которая для обеспечения безопасности участников будет проводиться на нескольких площадках. Прямая трансляция показов будет проходить из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Якутска и даже Джакарты. В расписании заявлены и дома моды из Аргентины, Великобритании, Перу и США. Пользователи TikTok смогут в прямом эфире увидеть показы новых коллекций российских и зарубежных дизайнеров «с первых рядов» и вдохновиться яркими образами, а еще заглянуть за кулисы мероприятия и увидеть подготовку моделей и дизайнеров к показам.

Ведущими репортажей станут известные эксперты мира моды и креаторы TikTok: телеведущая программ «Перезагрузка» и «Подиум» и основатель школы стилистов StyleHunter Лина Дембикова, дизайнер и стилист Игорь Андреев, шеф-редактор журнала Grazia Ольга Саленко. К ним присоединятся фешен-креаторы TikTok — Лиза Тян, Олеся Потипако и Лана Нисневич, популярные блогеры Subo, REDGI, Дымоход, Рина Николь, Анна Демешкина, Lisa_sergeich, Notcatart, инфлюенсер Кристина Кирия, редактор моды журнала Glamour Александра Нечаева, московский фешен-энтузиаст, основатель бренда одежды urm.love Тима Ермолов, редактор моды Zima Magazine Арина Яганова и модель Тина Еремчик. Специально для TikTok они проведут интервью со знаменитыми гостями и дизайнерами Недели моды. Все трансляции будут проходить в официальном аккаунте @MBFWRussia.

В рамках кампании платформа также предлагает пользователям поучаствовать в тематическом челлендже #месяцмоды и поделиться своими лучшими фешен-образами в формате коротких видеороликов.

Чуть ранее, в преддверии Недели моды, с 12 по 16 октября, ряд известных стилистов и фешен-экспертов, включая Гошу Карцева, Чуму Вечеринку, Лину Дембикову и Карину Нигай, провели в TikTok лекции о моде, рассказали о последних трендах осенне-зимнего сезона и дали советы по стилю.

В этом сезоне в Mercedes-Benz Fashion Week Russia примут участие более 50 домов моды, среди которых Julia Dalakian, Elena Souprun, Chapurin, Maison Esve, Lena Karnauhova, Sergey Sysoev, Maison Kaleidoscope, Yana Besfamilnaya, Math, Linus Leonardsson x The Guestlist (UK), Svarka, Les’ by Lesia Paramonova, K Titova, N.Legenda, Semiletova, Ónoma, Otocyon, Kruzhok, Gilvichyute, Innominate, а также выпускники Института бизнеса и дизайна (B&D) и многие другие.

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