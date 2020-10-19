Молдавия заявила о желании получить российскую вакцину от COVID-19

Молдавия намерена приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции до конца текущего года. Об этом в понедельник, 19 октября, президент республики Игорь Додон заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы до Нового года мы получим эту вакцину, для того чтобы <…> те, кто находится в первой линии, где самая высокая степень риска, смогли добровольно вакцинироваться», — сказал глава государства.

В начале октября стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» прибыла в Венесуэлу.

В конце августа вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» готовы приобрести 27 стран.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. В сентябре препарат выпустили в гражданский оборот.

О регистрации второй отечественной вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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