В СИЗО Москвы не вводили карантин из-за коронавируса

В следственных изоляторах (СИЗО) Москвы пока не ввели карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом понедельник, 19 октября, сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«В следственных изоляторах Москвы проводится работа по подготовке к введению полномасштабного карантина, включая перевод сотрудников на казарменное положение. Но пока эти меры не введены, соответствующие документы пока не подписаны», — приводит его слова RT.

Ранее СМИ сообщали, что 19 октября в столичных СИЗО отменят прием посылок и передач, а также вывоз заключенных в суды. Также отмечалось, что арестованные будут общаться с адвокатами и следователями в застекленных кабинах для краткосрочных свиданий, а сотрудники изоляторов перейдут на работу в режиме двухнедельных вахт.

Также руководство УФСИН по Москве объявило о приостановке приема новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных почти во всех СИЗО столицы из-за коронавируса, передает НСН.

«Такие меры вводились весной 2020 года — в разгар пандемии коронавируса, и подготовка к ним ведется в настоящее время», — рассказал источник.

Карантин в СИЗО Москвы ввели 31 марта. С 21 сентября ограничения для членов ОНК Москвы на посещения следственных изоляторов отменили.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5328 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

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