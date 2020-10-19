Главный стадион Варшавы переоборудуют под госпиталь для больных COVID-19

Национальный стадион в Варшаве будет переоборудован под полевой госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает PAP.

В госпитале оборудовано не менее 500 койко-мест. Также там будет предусмотрена возможность проведения кислородной терапии на месте.

Польские власти готовы развернуть подобные полевые госпитали и в регионах страны.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вышел с карантина, который он соблюдал из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, передает RT.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два резервных коронавирусных госпиталя — в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе и на ВДНХ — начнут принимать пациентов с 19 октября, сообщается на сайте aif.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

19 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса в мире.