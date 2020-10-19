В МЧС оценили готовность регионов России к отопительному сезону

Объекты ЖКХ в 57 регионах России полностью готовы к отопительному сезону, сообщили ТАСС в понедельник, 19 октября, в пресс-службе МЧС РФ.

«В рамках еженедельного селекторного совещания в МЧС рассмотрен вопрос готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период — 57 субъектов (страны) готовы в полном объеме», — приводит агентство текст сообщения.

Как отметили в ведомстве, на Крайнем Севере сейчас создаются резервы топлива на зиму, эта работа проделана на 92%.

Ранее сообщалось, что в Калининграде объявили о досрочном старте отопительного сезона. Первыми тепло получили детские сады и школы.

7 октября стало известно, что в Ульяновске с 1 октября поступило более 1,2 тыс. жалоб по поводу проблем с отоплением. Тепло подадут во все объекты жилого фонда к концу недели.