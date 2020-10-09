Отопительный сезон раньше срока начнется в Калининграде

В Калининграде 10 октября начнется отопительный сезон. Первыми тепло получат детские сады и школы.

По данным городской администрации, температура воздуха в Калининграде пока не опустилась до +8 градусов в течение пяти дней подряд. Тем не менее власти приняли решение о начале отопительного сезона. Об этом пишет «Калининград.Ru».

Для выхода на рабочую мощность объектам теплоснабжения потребуется около трех дней. Со следующей недели горожан просят оповещать управляющие компании об отсутствии отопления.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске с 1 октября поступило более 1,2 тыс. жалоб по поводу проблем с отоплением. Тепло подадут во все объекты жилого фонда к концу недели.