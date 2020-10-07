Более 1,2 тыс. жалоб на теплоснабжение приняли в Ульяновске

Отопление включили в 17% жилых домов в Ульяновске. По данным на 6 октября, батареи нагрелись в 560 многоквартирных зданиях. К концу недели планируют начать отопительный сезон на всех объектах жилого фонда.

За 6 октября в Центр управления городом с жалобами на теплоснабжение обратилось около 500 ульяновцев. Начиная с 1 октября специалисты приняли свыше 1,2 тыс. обращений, пишет 1ul.ru. Отопление включили в 553 социальных объектах, а также во всех школах и детсадах.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с главой Димитровграда Богданом Павленко и гендиректором ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимиром Камеко. Глава региона напомнил, что тепло запустили во все детские сады и школы. И только в Димитровграде батареи в четырех детсадах и одной школе оставались холодными. Этим фактом заинтересовалась прокуратура.