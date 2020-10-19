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ФАС оштрафовала компанию «Байер» за рекламу «Супрадина»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 200 тыс. рублей немецкую компанию «Байер» за нарушения в рекламе лекарственного средства «Супрадин». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 октября на сайте ведомства.

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Сообщается, что в рекламном ролике для телевидения сообщалось, что у этого препарата самая сильная формула, а дозировка витаминов в нем выше в три раза, чем у многих. Однако по результатам исследования трех витаминных комплексов выяснилось, что у препарата «Супрадин» содержание только двух витаминов — В1 и биотина — выше в 3 раза по сравнению с дозировкой этих витаминов в составе других препаратов, а не всех витаминов в составе этих комплексов.

«Из-за некорректного сравнения у телезрителей могло возникнуть не только ложное впечатление о преимуществе витаминов «Супрадин» по отношению к другим аналогичным комплексам, но это также могло привести к перераспределению потребительского спроса на рынке», — объяснила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

Ранее, 25 сентября, управление Федеральной антимонопольной службы России по Волгограду оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight за ложный уход с рынка на 400 тыс. рублей.

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