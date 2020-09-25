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ФАС в Волгограде оштрафовала Sunlight за ложное закрытие

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Управление Федеральной антимонопольной службы России по Волгограду оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight за ложный уход с рынка на 400 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщается на сайте организации.

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К сети магазинов были применены санкции в связи с поступавшими жалобами граждан на рассылку сообщений с недостоверной информацией. От Sunlight приходили сообщения с текстом: «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 штука в руки), остальное до -80%».

При этом данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов и уходе с рынка.

ФАС постановила, что это данные сообщения нарушают законодательство о рекламе, в связи с чем и был наложен штраф.

«Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим. Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это ее право», — рассказала заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

Отмечается, что жалобы на недостоверную рекламу Sunlight продолжают поступать и от других людей.

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении продуктовой сети «Семья». Ее владельцев могут оштрафовать за незаконную рекламу алкоголя. Претензии вызвала листовка, размещенная на входных группах магазина сети в ТЦ «Айсберг Модерн», которая предлагала скидку на испанское вино.

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