Пермской сети «Семья» грозит штраф за незаконную рекламу алкоголя

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении продуктовой сети «Семья». Ее владельцев могут оштрафовать за незаконную рекламу алкоголя. Претензии вызвала листовка, размещенная на входных группах магазина сети в ТЦ «Айсберг Модерн», которая предлагала скидку на испанское вино.

В антимонопольной службе подчеркивают, что такой способ рекламирования алкоголя запрещен ФЗ «О рекламе». Ответственность за нарушение лежит на распространителе рекламы, ООО «Новая семья». Ему грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

ИА «Ура.ру» отмечает, что продуктовая сеть «Семья» входит в структуры ГК «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Несколько лет назад он занялся виноделием и приобрел виноградники во Франции. Подконтрольное Чиркунову ООО «УК ЭКС» подало заявку на регистрацию винного бренда DDWine.