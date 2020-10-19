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Финальные итоги летних испытаний вакцины «Вектора» подведут к маю

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Окончательные итоги первой и второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», прошедших в июле, подведут в мае 2021 года. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

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«Это будет 9 месяцев после первой вакцинации последнего добровольца», — цитирует его ТАСС. По его словам, изучение возможного действия вакцины на плод и репродуктивные функции организма завершатся в декабре 2020 года.

Как стало известно, ранее в понедельник разрешение на ввод в гражданский оборот получили уже две серии отечественных вакцин от коронавирусной инфекции.

В настоящее время в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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