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Авиакомпания «Аэрофлот» назвала дату начала полетов в Токио

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 5 ноября возобновит рейсы в Токио, а с 17 октября начала осуществлять полеты в Белград. Об этом в понедельник, 19 октября, компания сообщает на своем официальном сайте.

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«Авиасообщение со столицей Сербии возобновлено с 17 октября 2020 года. «Аэрофлот» будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва — Белград — Москва по четвергам и субботам», — говорится в сообщении.

Рейсы в Японию на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем дважды в неделю — по четвергам и субботам. Обратно перелеты будут осуществляться по субботам и воскресеньям.

Кроме того, с 25 октября «Аэрофлот» увеличит частоту полетов в Белоруссию, Швейцарию и на Мальдивы. При этом частота рейсов в Минск и Женеву увеличится до трех раз в неделю, а в Мале — до четырех раз.

В компании отметили, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

О том, что Россия возобновляет сообщение с Кубой, Сербией и Японией, сообщили в Росавиации 16 октября.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Занзибаром (Танзания). С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию — Анталью, Даламан и Бодрум.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю). Затем авиасообщение открыли с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

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