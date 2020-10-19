Рестораторы Москвы оценили издержки от возможного подключения к QR-кодам

Получение кафе и ресторанами Москвы QR-кодов для регистрации посетителей вряд ли будет связано с дополнительными издержками и на данный момент представляется исключительно технической процедурой. Об этом 19 октября заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Для ресторанов и кафе это небольшая проблема, QR-код можно завести и в принципе получить», — приводит его слова «РИА Новости».

Миронов рассказал, что возможность ввода системы QR-кодов для ресторанов пока что не обсуждалась со столичными властями. До этого департамент торговли и услуг Москвы проводил встречу с представителями клубов и баров. Миронов допустил, что на этой встрече были представители тех ресторанов и кафе, которые работают ночью и имеют развлекательную программу.

Ранее в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что, система QR-кодов для регистрации посетителей ночных клубов и баров покажет свою эффективность, ее могут распространить и на другие заведения, в том числе рестораны, салоны красоты.

С понедельника, 19 октября, в московских ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях начнет действовать система идентификации посетителей по QR-коду. Согласно соответствующему указу мэра города Сергея Собянина работники и посетители данных заведений смогут попасть в них при условии регистрации по номеру телефона.

Предполагается, что пользоваться нововведением будет более 500 столичных ночных клубов и баров. Мера введена для того, чтобы в случае обнаружения коронавируса у одного из присутствующих можно было оповестить об этом всех остальных.

По словам Немерюка, тех, кто не будет использовать новую систему, будут штрафовать.

Для регистрации в заведении нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться либо отправить СМС на номер 7377, а полученное подтверждение показать при входе.