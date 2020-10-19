Прямой эфир

Авиакомпания Utair с 27 ноября откроет регулярные рейсы в Танзанию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиакомпания Utair с 27 ноября откроет регулярные рейсы из Москвы на остров Занзибар. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Нелетная квота: бизнес жалуется на нехватку рейсов в ОАЭ и на Мальдивы
Для удовлетворения спроса российских туристов число бортов необходимо увеличить минимум в 3,5 раза

«C 27 ноября Utair вводит регулярный рейс Москва ― Занзибар. Авиакомпания будет летать по данному маршруту раз в 10 дней на дальнемагистральных Boeing 767. Время в пути ― 9 ч 15 мин. <…> Utair ― единственная российская авиакомпания, которая будет выполнять регулярные рейсы по данному маршруту», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время авиаперевозчик летает более чем по 140 направлениям в России, при этом 75 маршрутов из них доступны только пассажирам авиакомпании.

В октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Кроме того, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с еще 30 государствами, в том числе с Болгарией, Грецией, Кипром, Хорватией.

14 октября член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что увеличения числа заболевших COVID-19 из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020