Авиакомпания Utair с 27 ноября откроет регулярные рейсы в Танзанию

Российская авиакомпания Utair с 27 ноября откроет регулярные рейсы из Москвы на остров Занзибар. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«C 27 ноября Utair вводит регулярный рейс Москва ― Занзибар. Авиакомпания будет летать по данному маршруту раз в 10 дней на дальнемагистральных Boeing 767. Время в пути ― 9 ч 15 мин. <…> Utair ― единственная российская авиакомпания, которая будет выполнять регулярные рейсы по данному маршруту», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время авиаперевозчик летает более чем по 140 направлениям в России, при этом 75 маршрутов из них доступны только пассажирам авиакомпании.

В октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Кроме того, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с еще 30 государствами, в том числе с Болгарией, Грецией, Кипром, Хорватией.

14 октября член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что увеличения числа заболевших COVID-19 из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит.

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