Гэтжи рассказал о своем отношении к Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил «Известиям» 19 октября, что считает российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова «хорошим человеком», однако напомнил про инцидент бойца с бездомным, которого россиянин заставил отжиматься за деньги.

«Каждый раз, когда я общался с Хабибом, он казался мне хорошим человеком. Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, то подумал, что это слишком», — сказал собеседник издания.

Боец отметил, что сам бы ни при каких обстоятельствах так бы не поступил, так как думает, что не нужно заставлять работать на тебя тех, кому ты пытаешься помочь.

Гэтжи добавил, что в остальном считает Хабиба «крутым чуваком». Он рассказал, что встречал его несколько раз, и заметил, что «он дерзкий, но это хорошо для него». По словам спортсмена, «всем нужно быть такими самоуверенными», как Нурмагомедов.

Боксер также сообщил, что ему не нравится тренер россиянина Хавьер Мендес. «Он, может быть, и хороший человек, но всегда неуважительно вел себя по отношению ко мне. Так что я жду не дождусь, когда уложу Хабиба и спрошу, каково это ему», — заключил он.

Бой Нурмагомедова против Гэтжи должен состояться 24 октября в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254. Он пройдет без зрителей. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Американец за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA.

Ранее, 17 октября, журналист ESPN Бретт Окамото заявил, что бой может пройти со зрителями. По его словам, руководство пыталось проработать такую возможность, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

На онлайн-конференции на Форуме боевых искусств в Москве 13 октября Нурмагомедов говорил, что на поединке не будет зрителей