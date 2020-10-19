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Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей

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Бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи пройдет без зрителей. Об этом в воскресенье, 18 октября, на своей странице в Twitter рассказал журналист ESPN Бретт Окамото.

По его словам, изначально организаторы намеревались продать ограниченное число билетов, но этот план не был утвержден в срок. Вместе с тем, на турнире смогут присутствовать приглашенные гости, однако их будет немного, пишет RT.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру одержал 22 победы и потерпел два поражения в MMA.

О том, что бой может пройти со зрителями, 17 октября также заявил Окамото. По его словам, руководство пыталось проработать такую возможность, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

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