Бой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти со зрителями

Руководство UFC прорабатывает возможность провести турнир с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи со зрителями, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом 17 октября заявил спортивный журналист Бретт Окамото.

«Департамент культуры и туризма Абу-Даби одобрил предложение допустить «очень ограниченное количество» зрителей на UFC 254 в следующие выходные», — написал он в Twitter.

По его словам, власти города работают над планом, который позволит максимальному количеству фанатов присутствовать на мероприятии.

Встреча бойцов станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

1 октября российский боец рассказал, что они с соперником сдают тесты на коронавирусную инфекцию каждые 48 часов.

32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. 31-летний Гэтжи провел 24 поединка и проиграл дважды.