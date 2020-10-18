Прямой эфир

Бой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти со зрителями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство UFC прорабатывает возможность провести турнир с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи со зрителями, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом 17 октября заявил спортивный журналист Бретт Окамото.

«Бой с Гэтжи станет для Хабиба легкой прогулкой»
Боец UFC Арман Царукян — о преимуществах Нурмагомедова, возможном реванше с Махачевым и желании зачистить дивизион

«Департамент культуры и туризма Абу-Даби одобрил предложение допустить «очень ограниченное количество» зрителей на UFC 254 в следующие выходные», — написал он в Twitter.

По его словам, власти города работают над планом, который позволит максимальному количеству фанатов присутствовать на мероприятии.

Встреча бойцов станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

1 октября российский боец рассказал, что они с соперником сдают тесты на коронавирусную инфекцию каждые 48 часов.

32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. 31-летний Гэтжи провел 24 поединка и проиграл дважды.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020