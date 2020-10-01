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Нурмагомедов сдал более десяти тестов на COVID-19 перед боем с Гэтжи

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов сдал уже более десяти тестов на коронавирусную инфекцию перед поединком с американцем Джастином Гэтжи. Об этом он рассказал 1 октября на онлайн-конференции.

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Встреча бойцов станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы сдаем тесты каждые 48 часов. Я уже сдал, кажется, 12 тестов. И если у кого-то появляются признаки [заболевания], то его изолируют тут же», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Накануне был представлен официальный постер к предстоящему бою чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи.

Поединок пройдет без зрителей.

32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. 31-летний Гэтжи провел 24 поединка и проиграл дважды.

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