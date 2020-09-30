UFC показала постер к бою Нурмагомедова и Гэтжи
UFC представила официальный постер к предстоящему бою чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.
Встреча бойцов станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет без зрителей.
🏆 KHABIB vs GAETHJE 🏆— UFC (@ufc) September 29, 2020
Your #UFC254 poster has just dropped!
[ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/kMweoc8rja
7 сентября Нурмагомедов рассказал «Известиям» о том, что превосходит Гэтжи в выносливости и ударной технике.
Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.