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UFC показала постер к бою Нурмагомедова и Гэтжи

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UFC представила официальный постер к предстоящему бою чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

Встреча бойцов станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет без зрителей.

7 сентября Нурмагомедов рассказал «Известиям» о том, что превосходит Гэтжи в выносливости и ударной технике.

Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.

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