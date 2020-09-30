UFC показала постер к бою Нурмагомедова и Гэтжи

UFC представила официальный постер к предстоящему бою чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

Встреча бойцов станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет без зрителей.

7 сентября Нурмагомедов рассказал «Известиям» о том, что превосходит Гэтжи в выносливости и ударной технике.

Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.