Диетолог назвала самое полезное для иммунитета мясо

Важную роль в укреплении иммунной системы играет белок, который в большом количестве содержится в курином филе, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

Специалист отметила, что белок расщепляется на аминокислоты, которые входят в основу построения мышц, кожи, костей, мозга, пишет «ФедералПресс».

«Употребляя всего 100 граммов [куриного филе], мы получаем практически половину того, что нам необходимо в сутки», — цитирует врача 19 октября телеканал «360».

При этом куриное мясо способно восполнить дефицит таких важных микроэлементов как лейцин, изолейцин, фенилаланин, что в свою очередь укрепит иммунитет.

17 октября гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, как укрепить иммунную систему в зимний период, и какие для этого необходимы витамины. По ее словам, восполнять недостаток тех или иных витаминов следует через продукты питания.