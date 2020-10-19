Прямой эфир

Диетолог назвала самое полезное для иммунитета мясо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Важную роль в укреплении иммунной системы играет белок, который в большом количестве содержится в курином филе, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

Иммунный запрос: россияне принялись скупать противовирусные средства
Эти препараты в нынешнем году на 161% популярнее, чем в прошлом

Специалист отметила, что белок расщепляется на аминокислоты, которые входят в основу построения мышц, кожи, костей, мозга, пишет «ФедералПресс».

«Употребляя всего 100 граммов [куриного филе], мы получаем практически половину того, что нам необходимо в сутки», — цитирует врача 19 октября телеканал «360».

При этом куриное мясо способно восполнить дефицит таких важных микроэлементов как лейцин, изолейцин, фенилаланин, что в свою очередь укрепит иммунитет.

17 октября гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, как укрепить иммунную систему в зимний период, и какие для этого необходимы витамины. По ее словам, восполнять недостаток тех или иных витаминов следует через продукты питания.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020