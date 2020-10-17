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Диетолог назвала необходимые в зимний период витамины

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Готовиться к зиме уже следует сейчас, добавляя в свой рацион витамины, которые помогут поддерживать иммунитет в холодное время года и чувствовать себя бодрее, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова.

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По ее словам, восполнять недостаток тех или иных витаминов следует через продукты питания. Так, укрепить иммунитет поможет витамин С. Особенно необходим организму зимой витамин D, он содержится в продуктах, в которых есть жир, например, в сливочном и топленом масле.

«И зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период», — цитируют диетолога 17 октября «Невские новости».

Незванова отметила, что в жирах содержатся и другие полезные микроэлементы, например, витамин А. Его много в рыбе и в сале.

Эксперт также рассказала, как сохранить бодрость и энергичность зимой. По ее словам, часто апатия и упадок сил связаны с дефицитом магния.

«Изучите продукты, которые богаты витаминами группы В и магнием. Они очень сильно участвуют в синтезе гормонов, которые отвечают за настроение», — сказала диетолог.

При этом врач призвала не злоупотреблять витаминными добавками, так как это грозит опасной передозировкой. Например, слишком большое количество витаминов D и А может спровоцировать отложение кальция в почках и сосудах, поэтому перед их приемом следует проконсультироваться с медиками.

12 октября диетологи перечислили продукты, употребление которых ускоряет старение организма. Специалисты призвали убрать из рациона продукты с содержанием белой муки, сахара, крахмала.

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