Диетолог назвала необходимые в зимний период витамины

Готовиться к зиме уже следует сейчас, добавляя в свой рацион витамины, которые помогут поддерживать иммунитет в холодное время года и чувствовать себя бодрее, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова.

По ее словам, восполнять недостаток тех или иных витаминов следует через продукты питания. Так, укрепить иммунитет поможет витамин С. Особенно необходим организму зимой витамин D, он содержится в продуктах, в которых есть жир, например, в сливочном и топленом масле.

«И зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период», — цитируют диетолога 17 октября «Невские новости».

Незванова отметила, что в жирах содержатся и другие полезные микроэлементы, например, витамин А. Его много в рыбе и в сале.

Эксперт также рассказала, как сохранить бодрость и энергичность зимой. По ее словам, часто апатия и упадок сил связаны с дефицитом магния.

«Изучите продукты, которые богаты витаминами группы В и магнием. Они очень сильно участвуют в синтезе гормонов, которые отвечают за настроение», — сказала диетолог.

При этом врач призвала не злоупотреблять витаминными добавками, так как это грозит опасной передозировкой. Например, слишком большое количество витаминов D и А может спровоцировать отложение кальция в почках и сосудах, поэтому перед их приемом следует проконсультироваться с медиками.

12 октября диетологи перечислили продукты, употребление которых ускоряет старение организма. Специалисты призвали убрать из рациона продукты с содержанием белой муки, сахара, крахмала.