Психолог перечислила методики избавления от стресса

Семейный психолог Станислава Зарудная в беседе с «Пятым каналом» в воскресенье, 18 октября, рассказала о методиках избавления от стресса в домашних условиях.

По словам специалиста, один из действенных вариантов избавления от стресса — это «выливать» свое раздражение на бумагу, таким образом «реагируя» на все раздражающие факторы. Зарудная уточнила, что можно написать, нарисовать или изобразить схематично источник стресса.

«Главное следить, чтобы ваше письмо ни в коем случае не попало в руки к другому человеку, тем более, если он и есть причина ваших негативных эмоций», — предупредила психолог.

После окончания упражнения эксперт советует уничтожить бумагу — разорвать на мелкие кусочки или сжечь.

Еще одним хорошим способом снятия напряжения является медитация. На нее следует настроиться заранее: выбрать время, поудобнее устроиться, закрыть глаза или опустить взгляд вниз и зафиксировать его. Как пояснила Зарудная, «во время глубокого вдоха важно почувствовать прохладу воздуха, выдыхая — тепло».

Во время дыхательных техник, отмечает психолог, необходимо создавать «собственное медитативное пространство» путем визуализации, чтобы погружаться туда в стрессовых ситуациях. Для создания такого пространства можно использовать воспоминания с моментами абсолютного спокойствия и безопасности. Усилить эффект от медитации позволят тактильные ощущения, любимые запахи, цвета и предметы, пишет сайт kp.ru.

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