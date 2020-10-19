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Вильфанд рассказал о «необычной» погоде 23 октября в европейской части РФ

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В пятницу, 23 октября, в европейской части России, температура воздуха поднимется выше нормы на 3 градуса, однако будет дождливо. Об этом 19 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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В частности, такая погода коснется Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.

«Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления. Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

В этой связи, уточнил синоптик, температура в регионе повысится, а дожди усилятся.

Так, накануне, в четверг во второй половине дня начнутся осадки в виде дождя, а в пятницу столбики термометров покажут до +13 градусов. Погода будет теплее нормы на 3 градуса, однако останется облачной и дождливой.

Затем снова произойдет понижение температуры, уточнили в Гидрометцентре.

18 октября Вильфанд предупредил, что на территории России ожидается аномальная погода. По его словам, в ряде регионов температура будет выше климатической нормы на 12–14 градусов.

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